Sassuolo-Bologna, problemi muscolari alla coscia per Moro e Skorupski: da valutare in vista della Roma

Brutte notizie per il Bologna di Vincenzo Italiano. Al minuto 63 della partita contro il Sassuolo, valida per la ventinovesima giornata di Serie A, Nikola Moro è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un problema muscolare alla coscia destra: il centrocampista si è accasciato a terra e ha chiesto il cambio, motivo per cui l'allenatore è stato costretto a inserire Remo Freuler. Da valutare, quindi, le condizioni del classe '98 in vista del ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro la Roma in programma giovedì. All'87' anche Lukasz Skorupski ha accusato un problema muscolare e, dopo un colpo di testa in uscita, si è subito toccato i flessori della coscia sinistra: esaurite le sostituzioni, il portiere polacco ha stretto i denti ed è rimasto in porta con una vistosissima fasciatura alla gamba.

Nel primo tempo anche Lorenzo De Silvestri è stato sostituito per un problema al flessore della coscia destra, ma il terzino non rientra nella lista UEFA e quindi non ci sarà contro la Roma: al suo posto è entrato Nadir Zortea.