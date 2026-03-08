Bologna, Italiano: "Roma squadra di grandissimo valore, servirà grande attenzione" - Rowe: "Dobbiamo segnare tanti gol senza subirne"

Vincenzo Italiano e Jonathan Rowe, rispettivamente allenatore e attaccante del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni in seguito all' inaspettata sconfitta per 1-2 contro l'Hellas Verona . Tra i vari temi trattati si sono soffermati anche sulla partita contro la Roma, in programma giovedì alle ore 18:45 allo Stadio Dall'Ara e valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Ecco le loro parole.

ITALIANO IN CONFERENZA STAMPA

Come si arriva alla sfida di giovedì dopo questa mazzata psicologica?

"Come dico sempre bisogna archiviare e ripartire. Abbiamo superato un periodo difficile e ora dovremo rialzarci e prepararci per giovedì. Continueremo a battere, aggiusteremo qualcosa e ci prepareremo a giocare contro una squadra di grandissimo valore. Dovremo affrontarla nella maniera corretta, soprattutto dal punto di vista dell'attenzione".

ROWE IN CONFERENZA STAMPA

Che gara si aspetta contro la Roma in Europa League?

"Sarà la gara d'andata e dovremo cercare di segnare quanti più gol possibili, ovviamente senza subirne".



Che umore ha trovato nello spogliatoio? Può esserci una ricaduta ora?

"Credo che sia importante mettersi alle spalle in fretta questo risultato e rimanere positivi perché il campionato è lungo. Non dobbiamo buttarci giù mentalmente".