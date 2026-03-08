Serie A, Bologna ko a pochi giorni dal match con la Roma: il Verona vince 1-2 in rimonta. 0-0 tra Fiorentina e Parma

Alle ore 15 sono andate in scena le partite Bologna-Hellas Verona e Fiorentina-Parma, valide per la ventottesima giornata di Serie A. Colpo a sorpresa degli scaligeri, che vincono 1-2 in rimonta in casa dei felsinei. Nel primo tempo resiste l'equilibrio, ma a inizio ripresa accade di tutto: al 49' Rowe sblocca la gara e porta avanti i rossoblù, ma in soli quattro minuti Frese e Bowie ribaltano tutto e regalano la vittoria a Sammarco. L'Hellas Verona, a secco di successi dal quindicesimo turno di campionato, abbandona l'ultimo posto in classifica e sale in penultima posizione a 18 punti (-7 dalla salvezza), mentre il Bologna resta ottavo a quota 39. Gli uomini di Italiano cadono quindi a pochi giorni dal match contro la Roma, in programma giovedì 12 marzo alle 18:45 e valido per l'andata degli ottavi di finale di Europa League.

Termina a reti bianche, invece, lo scontro salvezza tra Fiorentina e Parma. A provarci di più è sicuramente la Viola, ma la difesa degli ospiti riesce a resistere senza correre particolari rischi (la chance più grande è il salvataggio di Delprato sulla conclusione ravvicinata di Piccoli). In seguito a questo pareggio i toscani restano diciassettesimi in classifica con 25 punti e allungano a +1 sulla zona retrocessione, mentre il Parma è dodicesimo a quota 34.