VIDEO - Gasperini: "Soulè ha avuto una settimana difficile, Dybala si è allenato con maggiore continuità. Vediamo oggi"

Alla vigilia della sfida contro il Napoli, Gian Piero Gasperini ha parlato anche delle condizioni di Dybala e Soulè. Le sue parole: "Soulè e Dybala vediamo oggi. Per Soulè è stata una settimana più difficile delle altre, lo stesso vale per Dybala che invece si è allenato con continuità. Al 100% mi sembra esagerato, ma c'è la volontà di tutti di star bene"



