VIDEO - Gasperini al fianco di De Rossi: "Dobbiamo far sentire la nostra voce. Questo tipo di calcio non piace a nessuno"

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari, valido per la ventiquattresima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sulle dichiarazioni di Daniele De Rossi , il quale ieri ha aspramente criticato il regolamento in seguito all'ennesima partita persa nei minuti di recupero per un rigore molto leggero concesso al Napoli. Ecco le sue parole: "Penso che noi allenatori abbiamo bisogno di radunarci un attimo, far sentire la nostra voce nel mondo del calcio, la penso esattamente come Daniele e come tutti gli allenatori che sento. Questo tipo di calcio non piace a noi, non piace al pubblico, c’è confusione, è brutto vedere partite con cartellini strani, con rigori che il pubblico non vede, con simulazioni evidenti dei giocatori, delle panchine che saltano per aria, che provocano gli arbitri, forse anche noi tecnici dobbiamo fare qualcosa di utile".

