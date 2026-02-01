Udinese-Roma, i convocati di Gasperini: presente Hermoso. Out Ferguson e Dybala

Domani alle ore 20:45 andrà in scena al Bluenergy Stadium il match tra Udinese e Roma, valido per la ventitreesima giornata di Serie A. Gian Piero Gasperini ha diramato l'elenco dei convocati e nella lista non figurano Evan Ferguson (dolore alla caviglia sinistra) e Paulo Dybala (lieve infiammazione della capsula laterale del ginocchio). Presente, invece, Mario Hermoso: il difensore spagnolo era assente da Torino-Roma, quando al minuto 23 lasciò il campo per infortunio.

L'elenco dei convocati

Portieri: Svilar, Vasquez, Gollini

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Pisilli

Attaccanti: Malen, Soulé, Venturino, Arena, Della Rocca, Vaz

(asroma.com)