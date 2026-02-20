Trigoria, domani la conferenza di Gasperini alle 13:30

La Roma ha reso noto che, nella giornata di domani, sabato 21 febbraio, il tecnico Gian Piero Gasperini interverrà in conferenza stampa alle ore 13:30 dalla sala stampa del centro sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria. L'allenatore presenterà la sfida casalinga contro la Cremonese, valida per la 26ª giornata di Serie A, facendo il punto sulle condizioni della squadra, sugli indisponibili e sulle possibili scelte di formazione per il match dell'Olimpico.