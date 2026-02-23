Torino, ufficiale l'esonero di Baroni: al suo posto D'Aversa

Cambio sulla panchina del Torino. Con due comunicati ufficiali diramati in successione, il club granata ha annunciato di aver cambiato la guida tecnica della squadra. La società ha deciso di interrompere il rapporto con Marco Baroni.

Nel primo comunicato, il club ha ufficializzato l'addio al tecnico: "Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Baroni dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia il tecnico e il suo staff per l’attività fin qui svolta con impegno e correttezza e augura loro il meglio nel proseguimento della carriera".

Poco dopo è arrivata la nomina del sostituto, Roberto D'Aversa, che si lega al club con un accordo fino a fine stagione. "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver affidato la conduzione della Prima Squadra all’allenatore Roberto D’Aversa. Il tecnico ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2026", si legge nella nota, che ripercorre poi la carriera del nuovo allenatore. Il club ha concluso con un messaggio di benvenuto: "Tutta la Società accoglie Roberto D’Aversa con il più cordiale: “Benvenuto al Torino! Buon lavoro e Sempre Forza Toro!".

(torinofc.it)