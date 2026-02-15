Dopo le tantissime accuse lanciate ultimamente da giocatori e allenatori verso il protocollo del VAR, c'è stata una lunga telefonata tra il presidente della FIGC, Gabriele Gravina e il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi per parlare della polveriera alzatasi al termine del match di ieri sera tra Juventus ed Inter. La FIGC si auspica un cambio del protocollo VAR dal prossimo International Board previsto per fine mese.
Telefonata tra Gravina e Rocchi: previsto un cambio di protocollo VAR
15/02/2026 alle 15:15.