Simonelli: "Protocollo VAR assurdo. Chiediamo da tempo di rivedere le ammonizioni"

Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, è intervenuto con decisione nel dibattito riguardante l'utilizzo della tecnologia in campo e le direzioni arbitrali, tornando in particolare sugli episodi controversi avvenuti durante il recente big match tra Inter e Juventus. Simonelli non ha usato mezzi termini per definire l'attuale regolamento e ha confermato la volontà della Lega di spingere per una revisione delle norme, ammettendo senza riserve lo sbaglio tecnico verificatosi nel derby d'Italia: "Protocollo Var assurdo, chiediamo da tempo di rivedere le ammonizioni. Chiaro a tutti che quello di Inter-Juve sia stato un errore evidente: non l’ha messo in discussione nessuno dei presenti. Bisogna evitare che gli errori si ripetano".