Serie A, Torino-Lecce 1-0: decide Adams. Di Francesco resta a +1 sulla zona retrocessione

Alle ore 12:30 è andata in scena allo Stadio Olimpico Grande Torino la partita tra Torino e Lecce, valida per la ventitreesima giornata di Serie A, e si è conclusa con il risultato di 1-0 in favore dei padroni di casa. Il match winner è Che Adams, il quale sfrutta il cross di Vlasic e buca Falcone al minuto 29. In seguito a questo risultato la squadra granata dimentica il pesantissimo ko per 6-0 contro il Como e sale al tredicesimo posto in classifica con 26 punti, mentre gli uomini di Di Francesco restano diciassettesimi a quota 18 e sono ancora a +1 sulla Fiorentina terzultima.