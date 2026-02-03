Serie A, slitta l'annuncio degli orari della 27ª giornata: si aspetta l'esito dei quarti di Coppa Italia

I tifosi e le società di Serie A dovranno attendere ancora qualche giorno per conoscere il calendario dettagliato della 27ª giornata di campionato. La programmazione completa del turno, previsto tra fine febbraio e inizio marzo, verrà resa nota solo al termine dei quarti di finale di Coppa Italia.

La decisione è legata alla necessità di definire gli accoppiamenti e le date della coppa nazionale per poter stilare il calendario della Serie A. L'annuncio ufficiale è dunque atteso presumibilmente per giovedì 12 febbraio.