Serie A: nessun gol nello scontro salvezza, Verona e Pisa ancora in fondo alla classifica

Si chiude senza gol né vincitori l'anticipo del venerdì della ventiquattresima giornata di Serie A. Al Bentegodi, Hellas Verona e Pisa non si fanno male e terminano lo scontro salvezza sullo 0-0. Un pareggio che serve a poco a entrambe le squadre, che restano impelagate nelle zone bassissime. Con questo punto, sia il Verona che il Pisa salgono a quota 15, rimanendo rispettivamente al ventesimo e diciannovesimo posto, a tre lunghezze di distanza dalla zona salvezza.