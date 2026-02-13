Serie A, Modric salva il Milan: i rossoneri battono 1-2 il Pisa e vanno a +7 sulla Roma

Il Milan rischia ma porta a casa i 3 punti sul campo del Pisa. I rossoneri vincono 1-2 all'Arena Garibaldi e aumentano il divario con il quinto posto occupato dalla Roma. Al gol di Loftus Cheek aveva risposto Loyola. A 5 dalla fine però, è Luka Modric a regalare la vittoria a Massimiliano Allegri. Al 92' espulso Rabiot per proteste. Milan ora a 53 punti in classifica a -5 dall'Inter capolista che giocherà domani contro la Juventus. Pisa che invece resta all'ultimo posto in classifica a - dalla zona salvezza.