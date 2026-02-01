L'Inter di Christian Chivu non sbaglia l'appuntamento con la vittoria. Allo stadio Zini di Cremona, i nerazzurri battono 0-2 la Cremonese e aumentano il divario dal Milan, che giocherà martedì. Decisive le reti nel primo tempo di Lautaro Martinez e Zielinski. La squadra di Nicola ci prova in più occasioni, colpendo anche un palo, ma la porta di Sommer rimane serrata. Inter che resta saldamente in vetta alla Serie A con 55 punti. Cremonese che invece rimane al sedicesimo posto con 23 punti.
Serie A, l'Inter batte la Cremonese: finisce 0-2. Nerazzurri a +8 dal Milan
01/02/2026 alle 19:57.
