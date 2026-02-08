Serie A, Lecce-Udinese 2-1: salentini a +3 sulla zona retrocessione

Vittoria fondamentale in chiave salvezza per il Lecce, che al Via del Mare supera l'Udinese per 2-1 nel match valido per la 24ª giornata di Serie A. Un successo arrivato proprio nelle battute finali grazie alla rete decisiva di Lameck Banda. La gara si è sbloccata quasi subito in favore dei padroni di casa: al 5' è stato Omri Gandelman a portare avanti i giallorossi. La reazione dei friulani non si è fatta attendere e al 26' Oumar Solet ha ristabilito l'equilibrio trasformando un calcio di rigore. La partita è rimasta bloccata sull'1-1 fino allo scadere, quando al 90' Banda ha trovato il guizzo vincente.

Con questo risultato il Lecce compie un passo importante in classifica, salendo a quota 21 punti e portandosi a +3 sulla zona retrocessione. Resta invece ferma a 32 punti l'Udinese, stabile al nono posto.