Serie A, Lecce-Inter 0-2: Mkhitaryan e Akanji piegano i salentini nel finale

L'Inter espugna il Via del Mare superando il Lecce per 2-0 nel terzo match della 26ª giornata di Serie A. La capolista ha risolto la pratica con un micidiale uno-due solo negli ultimi quindici minuti di gioco. A sbloccare l'incontro è stato Henrikh Mkhitaryan al 75', seguito pochi minuti dopo dal raddoppio di Manuel Akanji all'82'. Con questa vittoria, la squadra di Chivu sale a quota 64 punti, portandosi momentaneamente a +10 sul Milan, secondo in classifica e atteso domani dalla sfida contro il Parma.

Resta complicata la situazione per il Lecce, che rimane fermo al 17º posto con 24 punti. I giallorossi conservano un margine di 3 lunghezze sulla zona retrocessione, in attesa dell'esito della gara di domani tra Fiorentina e Pisa.