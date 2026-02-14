Serie A, Inter-Juventus 3-2: decide Zielinski nel finale. Frenata per i bianconeri

Si è concluso il big match di serata. Alle 20:45 è iniziata la sfida ad alta quota fra Inter e Juventus. Hanno vinto i padroni di casa per 3-2: ha deciso il match un gol di Zielinski, segnato all'89esimo, dopo un match ricco di emozioni. Era passata in vantaggio l'Inter per l'autogol di Cambiaso, che in seguito aveva trovato il gol del momentaneo pareggio. Pio Esposito aveva riportato avanti i suoi, ma Locatelli aveva trovato il gol del 2-2. Zielinski, alla fine, ha chiuso i conti.