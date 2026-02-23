Grazie ad un rigore trasformato da Federico Bernardeschi, il Bologna batte l'Udinese e ottiene la terza vittoria consecutiva tra campionato ed Europa League. La formazione di Vincenzo Italiano dopo un periodo di crisi torna in corsa per le posizioni europee ed ora gli emiliani salgono all'ottavo posto con 36 punti. I friulani invece, mantengono l'undicesima posizione a -2 dalla Lazio decima.
Serie A, Bernardeschi risolve Bologna-Udinese: gli emiliani salgono all'ottavo posto
23/02/2026 alle 22:44.