Serie A, Atalanta-Cremonese 2-1: in rete Krstovic, Zappacosta e Thorsby

L'Atalanta supera la Cremonese per 2-1 alla New Balance Arena nel match valido per la 24ª giornata di Serie A, consolidando il proprio piazzamento europeo. La formazione di Palladino ha costruito il successo nella prima frazione di gioco, rendendo vana la reazione tardiva degli ospiti. I nerazzurri hanno sbloccato la gara già al 13' grazie alla rete di Nikola Krstović. Il raddoppio è arrivato poco dopo, al 25', con una conclusione vincente di Davide Zappacosta. La Cremonese ha provato a riaprire i giochi solo nel finale: al quarto minuto di recupero Morten Thorsby ha siglato la rete del 2-1, ma non c'è stato più tempo per tentare l'assalto al pareggio.

Con questi tre punti l'Atalanta sale a quota 39, confermandosi al settimo posto in classifica. La Cremonese resta ferma in sedicesima posizione, mantenendo comunque un margine di sicurezza di 5 punti sulla zona retrocessione.