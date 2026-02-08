Sassuolo-Inter, Matic perde la testa: il centrocampista serbo espulso dopo aver insultato Chiffi

Pomeriggio da dimenticare per il Sassuolo di Fabio Grosso. Oltre ad aver subito una goleada contro l'Inter, i neroverdi hanno dovuto affrontare gran parte del secondo tempo in 10 uomini. Subito dopo la rete dello 0-4 segnata da Akanji, l'arbitro Chiffi ha espulso Nemanja Matic. Il centrocampista ex Roma ha perso la testa ed ha preso a parole il direttore di gara che non ha potuto far altro che estrarre prima il cartellino giallo e poi quello rosso. Il serbo dovrebbe saltare ben 2 partite di Serie A essendo che era anche diffidato.