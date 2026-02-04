Roma-Lazio, la decisione sui tifosi in trasferta: "Derby esentato dal provvedimento"

I tifosi della Lazio potranno seguire il Derby della Capitale. Lo ha comunicato il club biancoceleste stesso con una nota ufficiale sul proprio sito: "Come da decreto del Ministro dell’Interno del 28 gennaio, a decorrere dalla data del decreto stesso e fino al termine della corrente stagione, è disposta la chiusura dei settori ospiti degli impianti sportivi per gli incontri in trasferta per i tifosi della S.S. Lazio, nonché il divieto della vendita dei titoli di accesso ai medesimi impianti sportivi per gli stessi incontri, nei confronti delle persone residenti nella Regione Lazio. Resta esentato dal provvedimento il derby Roma-Lazio previsto, in attesa di ufficialità, domenica 17 maggio".

(sslazio.it)