Roma-Juve: i diffidati in vista del big match del 1°marzo

In vista della 27ª giornata di campionato, che vedrà di fronte Roma e Juventus il prossimo 1° marzo in un match dal peso importantissimo nella corsa alla qualificazione in Champions, i due club devono gestire la situazione dei cartellini nel turno imminente.
La Roma, impegnata domenica sera all'Olimpico contro la Cremonese (ore 20:45), non ha calciatori squalificati ma conta tre difensori in diffida: Gianluca Mancini, Evan N'Dicka e Wesley. Un'eventuale ammonizione contro i grigiorossi comporterebbe la squalifica automatica per lo scontro diretto contro i bianconeri.
La Juventus scenderà in campo sabato alle 15:00 contro il Como priva di Pierre Kalulu, fermato dal Giudice Sportivo per un turno. A rischio squalifica per la gara contro la Roma ci sono due centrocampisti: Manuel Locatelli e Weston McKennie, entrambi nell'elenco dei diffidati.