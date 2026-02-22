ROMA-CREMONESE: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

Allo Stadio Olimpico va in scena una partita molto importante per il futuro della Roma: alle ore 20:45 i giallorossi affronteranno la Cremonese nel match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A e avranno l’opportunità di allungare, in caso di successo, a +4 sulla Juventus quinta in classifica.

Nonostante la prossima settimana ci sia il super big match proprio contro la Vecchia Signora, Gasperini sembra intenzionato a schierare i titolari e a non risparmiare i diffidati (Mancini, Ndicka e Wesley). A difesa della porta di Svilar ci sarà il trio composto da Mancio-Evan-Hermoso, mentre sulle fasce spazio a Celik e Wesley. A centrocampo la coppia Cristante-Koné, sulla trequarti Zaragoza e Pellegrini alle spalle di bomber Malen.

DOVE VEDERE ROMA-CREMONESE IN TV E IN STREAMING

Roma-Cremonese sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Per vedere la partita in diretta è necessario connettersi all'app Dazn tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. Inoltre coloro che sono abbonati anche a Sky potranno seguire il match sul canale 214 attivando 'Zona DAZN'.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen.

CREMONESE: Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto; Barbieri, Thorsby, Maleh, Payero, Pezzella; Djuric, Vardy.

LE QUOTE

ROMA-CREMONESE 1 X 2 EUROBET 1.33 4.90 9.80 SISAL 1.33 5.00 10.00 PLANETWIN365 1.33 5.00 10.50 SNAI 1.33 5.00 9.75

LR24