Roma-Cremonese: cancelli aperti dalle 18:15, le indicazioni del club per stasera

Tutto pronto allo Stadio Olimpico per la sfida di questa sera tra Roma e Cremonese, con calcio d'inizio fissato alle ore 20:45. Il club giallorosso ha diramato le consuete indicazioni logistiche e organizzative per agevolare l'afflusso del pubblico, ricordando che sono ancora disponibili dei tagliandi per assistere al match, cruciale per la corsa alla Champions League. L'apertura dei cancelli è prevista per le 18:15. La società consiglia di recarsi allo stadio con almeno 90 minuti di anticipo per evitare code.

Massima attenzione alle modalità di accesso: il titolo d'ingresso è esclusivamente digitale. I tifosi dovranno caricare il biglietto sul Wallet del proprio smartphone o utilizzare l'app "Il Mio Posto". Confermati anche i progetti di responsabilità sociale, come il servizio di mobilità "Unstoppable" con Kinto per i tifosi con disabilità, la "Quiet Room" per gli spettatori con disturbi sensoriali e la raccolta alimentare "Food for the Community".

Per tutte le informazioni dettagliate su parcheggi, store e normative, si può consultare la guida completa pubblicata sul sito ufficiale del club.

(asroma.com)