ROMA-CAGLIARI: le formazioni ufficiali. Pisilli dal 1', Soulé-Pellegrini dietro a Malen (FOTO)

Alle 20:45 la Roma scenderà in campo sul prato dello Stadio e ospiterà il Cagliari di Pisacane. I giallorossi di Gasperini hanno l'occasione di fare un passo avanti in classifica e agganciare la Juventus, fermata ieri dalla Lazio. In attacco il tecnico della Roma potrà puntare su Malen al centro dell'attacco e alle sue spalle sul duo Pellegrini-Soulé, con il numero 7 favorito su Zaragoza, in ogni caso in odore di esordio.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Ghilardi; Celik, Cristante (C), Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen

A disp.: Gollini, Rensch, Angelino, Ziolkowski, Pisilli, Arena, Venturino, Zaragoza.

All.: Gasperini.

CAGLIARI: Caprile; Zé Pedro, Dossena, Zappa; Palestra, Adopo, Gaetano, Mazzitelli, Obert; Esposito, Kilicsoy.

A disp.:

All.: Pisacane.

PREPARTITA

19:20 - Lo spogliatoio dei giallorossi:





19:15 - Tutto pronto allo Stadio Olimpico:



