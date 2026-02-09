Roma-Cagliari, in 60.334 a sostenere i giallorossi all'Olimpico

Per la sfida tra Roma e Cagliari, valida per la 24ª giornata di Serie A, lo Stadio Olimpico ha fatto registrare ancora una volta una cornice di pubblico importante. Il dato ufficiale comunicato dal club giallorosso attesta la presenza di 60.334 spettatori sugli spalti. Un numero che conferma il costante sostegno della tifoseria romanista, che anche in questo turno di campionato ha risposto presente in massa per sostenere la squadra guidata da Gian Piero Gasperini.