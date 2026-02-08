Roma-Cagliari, Dybala non convocato: si punta ad averlo al top contro il Napoli

Lunedì sera all’Olimpico, nella 24ª giornata di Serie A contro il Cagliari, la Roma dovrà fare a meno di Paulo Dybala. L’argentino non figura tra i convocati per la sfida in programma alle 20:45, complice un ritorno di un’ infiammazione al ginocchio che sta condizionando il suo recupero e ha suggerito allo staff medico di non rischiarlo per il match contro i sardi. Alla fine la scelta è ricaduta sulla cautela e adesso l'obiettivo è rivederlo al top in vista della prossima partita contro il Napoli.

(sport.sky.it)