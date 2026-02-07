Dybala: infiammazione al ginocchio in miglioramento, ancora out con il Cagliari

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Paulo Dybala in vista del prossimo impegno di campionato della Roma. Secondo quanto riferito da Angelo Mangiante di Sky Sport, l'attaccante argentino non sarà a disposizione per la partita contro il Cagliari. L'infiammazione al ginocchio è in fase di miglioramento. Tuttavia, il progresso clinico non è ancora sufficiente per consentire il recupero immediato del giocatore, che dovrà quindi dare forfait per la sfida contro i sardi.

