ROMA-CAGLIARI: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

A una settimana dalla sconfitta in casa dell'Udinese, la Roma è chiamata a rialzarsi e oggi alle ore 20:45 affronterà il Cagliari allo Stadio Olimpico in occasione della ventiquattresima giornata di Serie A. I giallorossi si trovano al quinto posto in classifica con 43 punti (-3 dalla quarta posizione occupata dalla Juventus), mentre i sardi sono dodicesimi a quota 28.

Gasperini dovrà fare i conti con diversi indisponibili e a difesa della porta di Svilar ci sarà il trio composto da Mancini-Ndicka-Ghilardi (al posto dell'infortunato Hermoso), mentre sulle fasce spazio a Celik e Wesley. A centrocampo la coppia Cristante-El Aynaoui, sulla trequarti Soulé sarà affiancato da uno tra Pellegrini (in vantaggio) e Zaragoza. Il centravanti sarà ancora Malen.

DOVE VEDERE ROMA-CAGLIARI IN TV E IN STREAMING

Imbarazzo della scelta per i tifosi che vorranno vedere il match. Roma-Cagliari sarà trasmesso sia su DAZN sia su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport). Per quanto riguarda DAZN, è necessario connettersi all'app tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. La partita potrà essere vista in streaming anche su Sky Go e NOW.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen.

CAGLIARI: Caprile; Zappa, Zé Pedro, Dossena, Obert; Adopo, Gaetano, Mazzitelli; Palestra, Kilicsoy, Esposito.

LE QUOTE

ROMA-CAGLIARI 1 X 2 EUROBET 1.50 4.00 7.00 SNAI 1.50 4.10 7.25 PLANETWIN365 1.50 4.00 7.50 SISAL 1.50 4.00 7.50

