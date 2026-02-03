Pisa, ufficiale: Hiljemark nuovo allenatore (COMUNICATO)

Il Pisa ha annunciato Oscar Hiljemark come nuovo responsabile tecnico della Prima squadra. La formazione toscana è attualmente diciannovesima in Serie A con 14 punti in 23 giornate e lo svedese sostituisce Alberto Gilardino con l'obiettivo di risalire dalle zone basse della classifica e di centrare la salvezza (-4 dal Lecce diciassettesimo).

Classe 1992, Hiljemark arriva in panchina dopo le prime esperienze da allenatore tra Aalborg ed Elfsborg, con cui aveva affrontato anche la Roma nel ottobre del 2024 in Europa League. Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione di prolungamento per un ulteriore anno.

Ecco la nota: "La Società Pisa Sporting Club comunica di aver affidato l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima squadra ad Oscar Hiljemark. Svedese, classe 1992, Oscar Hiljemark dopo una importante carriera da calciatore chiusasi ad appena 28 anni e impreziosita da un titolo Nazionale Svedese (Elfsborg 2012), una Eredivisie (PSV Eindhoven 2015) e dal titolo di Campione d’Europa Under 21 (2015) con la maglia della Nazionale Svedese con cui ha partecipato anche al Mondiale 2018 collezionando 28 presenze (2 gol), ha intrapreso nel 2021 quella da allenatore sulla panchina dell’Aalborg nella Massima Serie danese; nel 2024 il ritorno all’Elfsborg, squadra con cui colleziona due piazzamenti importanti nella Allsvenskan e 16 gare in Europa League. Oscar Hiljemark ha firmato un contratto che lo legherà al Pisa Sporting Club fino al 30 giugno 2027 con opzione"

(pisasportingclub.com)

