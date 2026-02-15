Napoli-Roma, ZARAGOZA: "Partita difficile, proveremo a vincere. Sono pronto"

A pochi minuti dal fischio d'inizio allo Stadio Maradona, Bryan Zaragoza è intervenuto ai microfoni di Dazn. Il calciatore giallorosso, ultimo acquisto dei giallorossi nella sessione di gennaio, ha parlato delle aspettative sul match e delle sue condizioni. Ecco le sue dichiarazioni a ridosso del match.

Che partita ti aspetti?

"Una partita dura, è molto complicata, ma proveremo a vincere."

Sei arrivato da poco, su cosa avete lavorato?

"È stata una buona settimana. Abbiamo lavorato e ho imparato. Sono pronto per questa partita."

