Napoli-Roma, Dybala da forfait. Recupera in extremis Soulé

Paulo Dybala non ce la fa. La Joya, secondo quanto riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, darà forfait per il big match di domani contro il Napoli. L'argentino sente ancora dolore al ginocchio. Ce la fa, invece, Matias Soulé che recupera in extremis e farà parte dei convocati. L'ex Juventus, però, non è comunque al meglio.

Ma i problemi per l'attacco giallorosso non finiscono qui. Anche Matias Soulé è in forte dubbio: l'argentino ha vissuto una settimana difficile a causa della pubalgia e la sua presenza è tutt'altro che scontata. In mezzo al campo, invece, si va verso una maglia da titolare per Niccolò Pisilli, favorito nel ballottaggio con El Aynaoui.



