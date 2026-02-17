Napoli, Mazzocchi: "Contro la Roma non ci è mancato nulla. Hanno una difesa solida, è difficile fargli gol"

RADIO CRC - Pasquale Mazzocchi, esterno del Napoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni dell'emittente radiofonica. Ecco le sue dichiarazioni sul match contro i giallorossi.

"In Napoli-Roma non penso ci sia mancato nulla, è stata una gara molto fisica con tanti contrasti vinti da una parte e dall’altra. Loro, secondo me, hanno interpretato alcune parti della gara meglio di noi, ma credo che con tutte le difficoltà che stiamo affrontando abbiamo dimostrato di cercare con le unghie e con i denti almeno il pareggio. L’anno scorso con la miglior difesa abbiamo vinto il campionato, quindi va evidenziato che oggi la Roma ha questa caratteristica. Quando affronti squadre con una difesa solida e forte, è difficile fargli gol, però il mister con le sostituzioni è stato bravo a trovare il pareggio"





