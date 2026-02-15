NAPOLI-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Soulé completa il tridente con Pellegrini e Malen

Alle 20:45 la Roma scenderà in campo in casa del Napoli per agguantare il terzo posto, occupato proprio dai Partenopei. I giallorossi possono fare il salto, ma servirà una vittoria contro i ragazzi di Conte. Secondo i quotidiani, il tecnico di Grugliasco si affiderà alla mediana composta da Pisilli e Cristante, in difesa punterà su Ghilardi e in attacco, certi del posto Pellegrini e Malen, proverà a recuperare Soulé.
LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI
CORRIERE DELLO SPORT: Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen.
