Milan, Allegri: "La Roma con Gasperini sta facendo un ottimo lavoro"

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Pisa, parlando anche della Roma di Gasperini. Le sue parole: "Vincere non è una cosa normale, è difficile, lo fa solo una squadra. Siamo partiti con l'obiettivo di tornare in Champions League e al momento siamo fra le prime quattro. Potevamo fare meglio in Coppa Italia, quello resta il rammarico. Inter e Napoli sono squadre molto forti, la Juventus sta tornando su e la Roma con Gasperini sta facendo un ottimo lavoro. Dobbiamo restare concentrati su ciò che possiamo controllare, perché non sarà facile".