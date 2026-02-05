Lazio, protesta a oltranza. La Nord: 'Invitiamo a non entrare anche contro l'Atalanta'

I gruppi del tifo organizzato della Lazio hanno annunciato una nuova protesta contro la proprietà del club.
Attraverso un duro comunicato, i tifosi denunciano anni di mancanza di rispetto e un atteggiamento definito arrogante e dispotico da parte della presidenza, invitando il popolo laziale a “lasciare solo questo personaggio davanti agli occhi del mondo del calcio”.
Dopo una riunione con tutti i gruppi organizzata è stato deciso che la contestazione continuerà anche nella sfida valevole per la 25a giornata della Serie A, Lazio-Atalanta, invitando dunque i tifosi a non entrare allo stadio e ritrovarsi a Ponte Milvio per sostenere comunque la squadra