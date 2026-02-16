Konè recuperato: sarà a disposizione per la sfida contro la Cremonese

Buone notizie per Gian Piero Gasperini. Come scrive Filippo Biafora de Il Tempo, Manù Koné ha smaltito la lesione muscolare e sarà a disposizione del tecnico per la sfida di domenica contro la Cremonese. Il centrocampista francese aveva tentato di esserci già contro il Napoli.

