Konè recuperato: sarà a disposizione per la sfida contro la Cremonese

16/02/2026 alle 11:41.
Buone notizie per Gian Piero Gasperini. Come scrive Filippo Biafora de Il Tempo, Manù Koné ha smaltito la lesione muscolare e sarà a disposizione del tecnico per la sfida di domenica contro la Cremonese. Il centrocampista francese aveva tentato di esserci già contro il Napoli.