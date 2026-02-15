Juventus, lesione al soleo per Holm: out contro la Roma

Arrivano notizie dall'infermeria della Juventus in vista del big match contro la Roma, in programma all'Olimpico il prossimo 1° marzo. I bianconeri perdono Emil Holm: l'esterno svedese, che aveva accusato un fastidio al polpaccio destro durante la gara contro l'Inter, si è sottoposto questa mattina ad esami strumentali al JMedical. È stata evidenziata una lesione miotendinea di basso-medio grado del soleo. Il club ha comunicato che il giocatore verrà rivalutato tra 14 giorni: tempi che sanciscono la sua assenza per la sfida contro i giallorossi.