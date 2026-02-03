Inter, trasferte bloccate fino al 23 marzo per il petardo esploso vicino ad Audero

Dopo gli incresciosi fatti avvenuti durante Cremonese-Inter, dove un petardo lanciato dal settore ospiti è esploso vicino al portiere Audero, le autorità hanno disposto il blocco delle trasferte per i tifosi nerazzurri fino al 23 marzo. Una sanzione che impedirà ai sostenitori dell'Inter di seguire la squadra nelle prossime partite. Questo provvedimento, mirato a punire un gesto isolato di un singolo individuo (già identificato e denunciato), riapre inevitabilmente la discussione sulla coerenza delle sanzioni collettive.

Nelle scorse settimane il Ministero dell'Interno ha imposto uno stop totale alle trasferte per i tifosi di Roma e Fiorentina, e poi per quelli di Napoli e Lazio, fino al termine della stagione. Quelle decisioni erano arrivate in seguito a gravi scontri tra tifoserie avvenuti in autostrada, coinvolgendo gruppi organizzati.