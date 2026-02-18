Hellas Verona, rottura del crociato per Sardar: il tedesco salterà la Roma (COMUNICATO)

Tegola per l’Hellas Verona, che perde Suat Serdar fino al termine della stagione. Il centrocampista tedesco, infatti, ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’ex Schalke salterà dunque anche la sfida della 38esima giornata di Serie A contro la Roma. Ecco il comunicato apparso sul sito web degli scaligeri.
“Hellas Verona FC comunica che nella giornata di lunedì 23 febbraio il calciatore Suat Serdar sarà sottoposto ad intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L'intervento di ricostruzione legamentosa sarà eseguito a Villa Stuart dal Professor Pier Paolo Mariani”.