Genoa, De Rossi: "Dimarco come Totti contro la Sampdoria? Il gol di Francesco è nell'olimpo dei più belli ed esce solo dalla testa dei geni folli"

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti in seguito alla sconfitta per 2-0 contro l'Inter nel match valido per la ventisettesima giornata di Serie A e tra i vari temi trattati si è soffermato sulla rete realizzata da Federico Dimarco: l'esterno nerazzurro ha messo a segno uno splendido gol con una conclusione di sinistro al volo ed è stato paragonato alla rete di Francesco Totti contro la Sampdoria. Ecco il pensiero di DDR.

DE ROSSI A DAZN

Il gol di Dimarco può essere paragonato al gol al volo di Totti contro la Sampdoria?

"Non so. Dimarco ha fatto un grandissimo gol, ma io lascerei quello di Totti nell'olimpo delle reti più belle nella storia di questo campionato. Dimarco ha fatto un grandissimo gol, è un giocatore pazzesco e sta facendo una stagione incredibile, gli faccio i miei complimenti. Quello di Dimarco è un grande gol, ma quello di Totti esce solo dalla testa dei geni un po' folli".