Serie A, Inter inarrestabile: 2-0 al Genoa e ottava vittoria di fila in campionato. Nerazzurri a +13 sul Milan secondo

Allo Stadio San Siro è andato in scena il match tra Inter e Genoa, valido per la ventisettesima giornata di Serie A, e si è concluso con il risultato di 2-0 in favore dei padroni di casa. I nerazzurri si impongono sugli uomini di De Rossi con un gol per tempo: al 31' Dimarco sblocca la gara con uno splendido sinistro di prima intenzione e al 70' Calhanoglu raddoppia dal dischetto in seguito al fallo di mano di Amorim in area di rigore. Grazie a questo successo l'Inter mette a referto l'ottava vittoria consecutiva in campionato (14 trionfi e un pareggio per 2-2 contro il Napoli nelle ultime 15 giornate) e blinda la vetta della classifica con 67 punti (+13 sul Milan secondo che domani giocherà contro la Cremonese), mentre il Genoa è quattordicesimo a quota 27 (+3 sulla zona retrocessione). Il prossimo avversario del Grifone sarà la Roma di Gasperini e la sfida è in programma domenica 8 marzo alle ore 18.