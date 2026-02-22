FOTO - Roma-Cremonese 0-0 HT

Si chiude sullo 0-0 una prima frazione di gioco combattuta all'Olimpico, dove la Roma ha provato a fare la partita scontrandosi però contro l'organizzazione difensiva della Cremonese. Dopo un avvio convinto della squadra di Gasperini, il brivido più grande arriva al 25' con Luperto che rischia l'autorete su un cross di Zaragoza. L'esterno spagnolo è poi protagonista dell'occasione più nitida del match al 35': suo il traversone per lo stacco imperioso di Mancini, che colpisce in pieno la traversa; sulla ribattuta, il tentativo in rovesciata di Pellegrini viene murato a un passo dalla linea. Nonostante il pressing giallorosso e qualche spunto di Malen e Koné, il risultato non si sblocca. Ecco le immagini dei primi 45 minuti:



