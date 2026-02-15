FOTO - Napoli-Roma 1-1 HT

La Roma vuole sfatare il tabù scontri diretti e per farlo, alle 20:45 è scesa in campo allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli di Antonio Conte. Il primo tempo della sfida si è concluso sul risultato di 1-1. Giallorossi subito propositivi e al minuto 7 passano subito in vantaggio grazie ad un contropiede micidiale condotto da Zaragoza e concluso da Malen. Dopo il gol la squadra di Gasperini si abbassa un pochino troppo, ma, al 18' sfiora il raddoppio con una grande azione solitaria dell'olandese. Nel finale di tempo, Spinazzola sigla il gol dell'ex, pareggiando la sfida. Ecco i migliori scatti della prima frazione di gioco.