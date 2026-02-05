De Rossi sul VAR, caso Martin: “Per l’AIA non era fallo, ma il problema è il regolamento”

Daniele De Rossi Torna a parlare dell’episodio arbitrale di Martin che ha acceso le proteste in Lazio-Genoa. Secondo quanto riferito dall’allenatore, l’AIA ha chiarito che l’intervento non era considerato punibile, chiudendo di fatto il caso dal punto di vista regolamentare

Il tecnico ha voluto precisare che a fine gara ha avuto un chiarimento personale con l’arbitro Zufferli, ribadendo la propria posizione: "Gli ho detto che non ero assolutamente arrabbiato con lui, ma infastidito dalla direzione che sta prendendo il regolamento, più che dal VAR o dagli interpreti"