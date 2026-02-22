De Rossi cala il tris: il Genoa stende il Torino 3-0

Vittoria netta per il Genoa di Daniele De Rossi, che supera il Torino con un secco 3-0 e manda un segnale forte al campionato. La squadra rossoblù domina la gara, giocata anche in 11 contro 10 a partire dalla fine del primo tempo (sul 2-0 per la squadra di casa), con intensità e organizzazione, imponendo ritmo e qualità dall’inizio alla fine, tenendo il piede sull'acceleratore anche dopo esser passata in vantaggio.

Prosegue così il percorso positivo di Daniele De Rossi, sempre più protagonista in panchina. Il suo Genoa gioca con personalità, equilibrio e coraggio, caratteristiche che stanno diventando il marchio di fabbrica del tecnico, confermando, grazie a questo ennesimo successo, la crescita continua della squadra.