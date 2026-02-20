Cremonese: recuperati Bianchetti e Vandeputte per la Roma, Bondo vicino al rientro

La Cremonese è al lavoro in vista della sfida di domenica contro la Roma. La squadra di Davide Nicola ha svolto questa mattina una seduta tattica al Centro Sportivo "Giovanni Arvedi", concentrandosi su possesso palla e palle inattive. Domani mattina è prevista la rifinitura.

Dall'infermeria arrivano notizie importanti per il tecnico grigiorosso: Bianchetti e Vandeputte, rimasti in panchina a scopo precauzionale contro il Genoa, hanno lavorato regolarmente e sono a completa disposizione per la trasferta dell'Olimpico. Quasi recuperato anche Bondo, che offre un'opzione in più a centrocampo, mentre restano da valutare le condizioni di Ceccherini (guaio muscolare) e del giovane Faye, reduce da un trauma facciale.

(uscremonese.it)