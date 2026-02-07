Cagliari: Mina si allena a parte per un fastidio al ginocchio. Deiola parzialmente in gruppo

Lunedì alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico la partita tra Roma e Cagliari, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A. Gli uomini di Fabio Pisacane si sono allenati anche quest'oggi e il tecnico rossoblù è in ansia per le condizioni di Yerry Mina, il quale ha lavorato a parte a causa di un fastidio al ginocchio per sovraccarico. Parzialmente in gruppo, invece, Alessandro Deiola. Ecco il report della seduta odierna: "La squadra, agli ordini di mister Pisacane e del suo staff, ha svolto una prima parte della sessione dedicata all’attivazione, a seguire serie di strutture tecniche. Lavoro parziale con il gruppo per Alessandro Deiola; ha lavorato a parte Yerry Mina, che deve gestire un fastidio al ginocchio per sovraccarico".

(cagliaricalcio.com)