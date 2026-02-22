Serie A, Atalanta-Napoli 2-1: Samardzic stende Conte. Roma a -3 dai partenopei e a +2 dalla Dea

L’Atalanta fa un assist alla Roma per la corsa europea. Battendo 2-1 il Napoli, la Dea, rimette in discussione gli equilibri della zona Champions. La squadra di Palladino era andata sotto nel primo tempo ma ha reagito con forza nella ripresa, completando la rimonta con i colpi di Pasalic e Samardzic dopo il vantaggio iniziale firmato Beukema.

Ottima notizia per la Roma, che adesso può allungare sulla Juve, che sarà attesa all'Olimpico per la 27' giornata di Serie A, e rosicchiare qualche punto proprio ai partenopei. Oggi, contro la Cremonese, come già detto in conferenza da Gasperini, sarà una sfida cruciale.